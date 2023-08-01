"Сити" рассматривает Олисе и Доку на замену Махрезу

"Манчестер Сити" рассматривает вингеров Майкла Олисе из "Кристал Пэлас" и Жереми Доку из "Ренна" на замену покинувшему клуб Рияду Махрезу.

На прошлой неделе "Сити" попрощался с Махрезом, который после пяти сезонов выступлений за "горожан" отправился в "Аль-Ахли" по сделке стоимостью 30 миллионов фунтов.



Как сообщает трансферный гуру Фабрицио Романо, теперь "Сити" ищет нового вингера, и Олисе с Доку располагаются высоко в списке потенциальных замен Махрезу.



Преимуществом Олисе является его опыт выступлений в Премьер-Лиге. Кроме того, будучи юниором, Майкл провел некоторое время в академии "Сити".



В прошлом 21-летнего игрока молодежной сборной Франции также сватали в "Челси", "Арсенал" и ПСЖ.



"Нам предстоит борьба за то, чтобы он остался с нами. Мы обладали двумя выдающимися вингерами: Майклом Олисе справа и Уилфом (Захой) слева. Уилфа с нами больше нет. За Олисе охотятся клубы", — признал интерес к подопечному главный тренер "Пэлас" Рой Ходжсон.



Что касается 21-летнего Доку, то в своем третьем сезоне в "Ренне" Жереми забил семь голов и отдал четыре результативные передачи и даже ездил со сборной Бельгии на Чемпионат Мира в Катаре.



Нельзя не отметить, что из-за проблем со здоровьем Доку пропустил 41 матч "Ренна" за два последних сезона.