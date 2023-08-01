"Саутгемптон" отклонил второе предложение "Ливерпуля" по Лавиа

"Ливерпуль" сделал улучшенное предложение о покупке полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа, но в ответ вновь последовал отказ.



Неделю назад стало известно, что "Саутгемптон" отказался продать Лавиа в "Ливерпуль" за 37 миллионов фунтов, включая бонусы.



С тех пор "Ливерпуль" проводил Джордана Хендерсона и Фабиньо в Саудовскую Аравию, а сейчас предпринял новую попытку заполучить Лавиа.



Как сообщает Sky Sports, новое предложение "Ливерпуля" предполагает гарантированную сумму менее 40 млн. фунтов, но даже с учетом бонусов не дотягивает до 50 млн. фунтов, в которые "Саутгемптон" оценивает Ромео.



В данный момент два клуба продолжают переговоры. "Ливерпуль" оптимистичен насчет заключения сделки, потому что сам Лавиа хочет присоединиться к команде Юргена Клоппа.



В то же время у "Ливерпуля" составлен шорт-лист альтернатив 19-летнему бельгийцу, и этот список включает в себя 22-летнего Андре из "Флуминенсе".