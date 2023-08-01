Онана отказал "Челси" и "Тоттенхэму" ради перехода в МЮ

Андре Онана и Эрик Тен Хаг Агент голкипера Андре Онана рассказал, что его клиент отказал двум другим клубам Премьер-Лиги ради перехода в "Манчестер Юнайтед".

В прошлом месяце "Юнайтед" обзавелся новым первым номером, оформив переход Онана из "Интера" за 47 миллионов фунтов.

В Манчестере Онана воссоединился с главным тренером Эриком Тен Хагом, вместе с которым ему довелось поработать в "Аяксе", и это было ключом к выбору 27-летнего камерунца.

"Все это началось несколько месяцев назад. Ближе к апрелю стало поступать много запросов насчет игрока".

"Информацию запросил "Тоттенхэм". Очень сильный интерес проявил "Челси". У нас состоялись встречи в Лондоне, а "Челси" встречался с "Интером", но Тен Хаг стал ключом".

"Мы предвкушаем, как будем противостоять замечательным тренерам вроде Гвардиолы и постараемся завоевать трофеи с "Манчестер Юнайтед". Мы обладаем огромным желанием достичь успеха", — сообщил агент Альберт Ботинес Calciomercato.


Метки Манчестер Юнайтед, Онана, Тоттенхэм, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2023 15:00

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  1. narcot 01.08.2023 15:49 # narcot
    прост они его часто е6али в прошлом

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  2. vyrentz 01.08.2023 15:08 # vyrentz
    Наверное, посмотрел на текущих защей Челси и стало немного грустно.

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  3. flamic 01.08.2023 15:05 # flamic
    Очевидно что дни кепы в раме синей помойки сочтены. Руководство верит только в черных или хотя бы капченых.

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  4. selta 01.08.2023 15:02 # selta
    Онанист в скаме как влитой

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