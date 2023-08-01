Онана отказал "Челси" и "Тоттенхэму" ради перехода в МЮ

Агент голкипера Андре Онана рассказал, что его клиент отказал двум другим клубам Премьер-Лиги ради перехода в "Манчестер Юнайтед".

В прошлом месяце "Юнайтед" обзавелся новым первым номером, оформив переход Онана из "Интера" за 47 миллионов фунтов.



В Манчестере Онана воссоединился с главным тренером Эриком Тен Хагом, вместе с которым ему довелось поработать в "Аяксе", и это было ключом к выбору 27-летнего камерунца.



"Все это началось несколько месяцев назад. Ближе к апрелю стало поступать много запросов насчет игрока".



"Информацию запросил "Тоттенхэм". Очень сильный интерес проявил "Челси". У нас состоялись встречи в Лондоне, а "Челси" встречался с "Интером", но Тен Хаг стал ключом".



"Мы предвкушаем, как будем противостоять замечательным тренерам вроде Гвардиолы и постараемся завоевать трофеи с "Манчестер Юнайтед". Мы обладаем огромным желанием достичь успеха", — сообщил агент Альберт Ботинес Calciomercato.