Онана отказал "Челси" и "Тоттенхэму" ради перехода в МЮ
Агент голкипера Андре Онана рассказал, что его клиент отказал двум другим клубам Премьер-Лиги ради перехода в "Манчестер Юнайтед".
В прошлом месяце "Юнайтед" обзавелся новым первым номером, оформив переход Онана из "Интера" за 47 миллионов фунтов.
В Манчестере Онана воссоединился с главным тренером Эриком Тен Хагом, вместе с которым ему довелось поработать в "Аяксе", и это было ключом к выбору 27-летнего камерунца.
"Все это началось несколько месяцев назад. Ближе к апрелю стало поступать много запросов насчет игрока".
"Информацию запросил "Тоттенхэм". Очень сильный интерес проявил "Челси". У нас состоялись встречи в Лондоне, а "Челси" встречался с "Интером", но Тен Хаг стал ключом".
"Мы предвкушаем, как будем противостоять замечательным тренерам вроде Гвардиолы и постараемся завоевать трофеи с "Манчестер Юнайтед". Мы обладаем огромным желанием достичь успеха", — сообщил агент Альберт Ботинес Calciomercato.
01.08.2023 15:00
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Последние комментарии:
прост они его часто е6али в прошлом
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Наверное, посмотрел на текущих защей Челси и стало немного грустно.
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Очевидно что дни кепы в раме синей помойки сочтены. Руководство верит только в черных или хотя бы капченых.
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Онанист в скаме как влитой
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