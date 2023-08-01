"Челси" видит в Адамсе альтернативу Кайседо

Полузащитник "Лидса" Тайлер Адамс является одним из четырех игроков, рассматриваемых "Челси" в качестве альтернативы Мойсесу Кайседо из "Брайтона".

Кайседо остается целью номер один "Челси" среди полузащитников, однако "синие" не готовы заплатить за Мойсеса более 80 миллионов фунтов, тогда как "Брайтон" требует за свою звезду 100 млн. фунтов.



Отсутствие прогресса в переговорах с "Брайтоном" заставило "Челси" обратить свой взор на альтернативные варианты по укреплению центра поля, и на этот случай у "синих" есть шорт-лист из четырех игроков.



Одним из них является Адамс, который только прошлым летом перебрался в "Лидс" из "РБ Лейпциг", но не смог предотвратить вылет "белых" из Премьер-Лиги.



Как сообщает The Times, контракт Адамса с "Лидсом" содержит пункт, позволяющий 24-летнему американцу беспрепятственно покинуть "Элланд Роуд" в случае вылета клуба, чем "Челси" и готов воспользоваться.



Дополняют шорт-лист "Челси" Ромео Лавиа из "Саутгемптона", Эдсон Альварес из "Аякса" и Габри Вейга из "Сельты".