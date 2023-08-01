Эмери не планирует покупать нового голкипера

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери заявил, что не планирует приглашать голкипера этим летом.

После победы сборной Аргентины на Чемпионате Мира в Катаре не утихают слухи, что первый номер "Виллы" Эмилиано Мартинес помышляет об уходе на повышение.



Одним из претендентов на Мартинеса называется "Челси", однако Эмери планирует работать вместе с Эмилиано, с которым им не удалось поладить в "Арсенале", и его дублером Робином Ольсеном.



"У нас есть два голкипера, вызывающихся в свои сборные. Робин Ольсен сыграл меньше матчей в прошлом году, но я думаю, он был очень хорош. Я вспоминаю тот матч против "Тоттенхэма", 2:0, с его участием, и мы должны быть готовы использовать его, потому что нам предстоит сыграть много матчей".



"В Лиге Конференций нам нужно выиграть два первых матча, чтобы выйти в групповой этап и сыграть больше матчей в нашем сезоне. Далее мы должны быть готовы сражаться — прежде всего в Премьер-Лиге, а также в Кубке Англии и Кубке Лиги. У нас может появиться возможность чего-нибудь достичь, если мы постараемся".



"Мы должны будем использовать многих игроков и обоих наших голкиперов, Эмилиано и Робина Ольсена. Конечно, если что-нибудь случится, мы должны будем готовы задействовать голкипера из молодежной команды", — цитирует Эмери Birmingham Mail.