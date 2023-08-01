Шоу признался, что ему было "очень больно" из-за требла "Сити"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Люк Шоу признался, что завоевание соседями из "Манчестер Сити" требла в минувшем сезоне причинило ему сильную душевную боль.

В минувшем сезоне "Сити" повторил уникальное достижение "Юнайтед", выиграв Премьер-Лигу, Кубок Англии и Лигу Чемпионов в течение одной кампании.



При этом в финале Кубка Англии "горожане" победили как раз "красных дьяволов", которые в свою очередь финишировали лишь с Кубком Лиги, чего для Шоу недостаточно.



"Это очень больно. Очень. Многие из нас, игроков, почувствовали это, особенно я, когда увидел их (представителей "Сити") в расположении сборной Англии. Было по-настоящему тяжело смириться с этим. Мы не можем допустить, чтобы это повторилось".



"Теперь настало наше время, мы должны начать накладывать свой отпечаток и не давать им побеждать так легко, потому что в прошлом это выглядело именно так".



"Мы, игроки, больше не можем мириться с этим".



"Чтобы быть успешными, нам нужно сражаться за каждый трофей и выигрывать соревнования. Мы чувствовали, что могли добавить победы еще в двух соревнованиях, и я думаю, мы должны были", — цитирует Шоу BBC.