Нападающий Александар Митрович хочет уйти из "Фулхэма" этим летом, даже если ему не суждено отправиться на заработки в Саудовскую Аравию.

Митрович выразил желание отправиться в Саудовскую Аравию после того, как "Аль-Хиляль" поманил Александара увеличенной более чем втрое зарплатой относительно текущих 120,000 фунтов в неделю.



Однако "Фулхэм" оценил своего бомбардира в 50 миллионов фунтов, тогда как "Аль-Хиляль" оказался не готов столько заплатить, предложив за 28-летнего серба только 40 млн. фунтов.



Даже если "Аль-Хиляль" откажется от приобретения Митровича, тот все равно постарается покинуть "Фулхэм" этим летом. Как сообщает Evening Standard, альтернативным направлением Александар рассматривает какой-нибудь европейский клуб.



Добавим, на днях Митрович возобновил тренировки с "Фулхэмом" после паузы, в течение которой он безуспешно пытался добиться своего трансфера в "Аль-Хиляль".