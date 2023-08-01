Хейлунд может сыграть за МЮ уже на этой неделе

"Манчестер Юнайтед" ожидает, что нападающий "Аталанты" Расмус Хейлунд уже на этой неделе сыграет за клуб.

В минувший уикенд стало известно, что "Юнайтед" достиг договоренности с "Аталантой" насчет компенсации за Хейлунда в размере 73 миллионов фунтов, включая 8.6 млн. фунтов в виде бонусов.



При этом "Аталанта" еще пошла на уступки, изначально запросив за 20-летнего датчанина гарантированную сумму в 77 млн. фунтов.



По информации Sky Sports, сам Хейлунд уже дал согласие на переход в "Юнайтед", несмотря на интерес со стороны ПСЖ.



В ближайшие дни Расмус пройдет медобследование и подпишет с "Юнайтед" пятилетний контракт с опцией продления на 12 месяцев.



"Дьяволы" надеются, что Хейлунд примет участие в одном из их двух оставшихся предсезонных матчей: против "Ланса" в субботу или против "Атлетика" в воскресенье.



"Каков он? Он сильный 9-й номер. Он значительно прибавил за последний год относительно того игрока, которого я впервые увидел в сборной год назад, поэтому да, он очень хороший игрок", — сообщил полузащитник "Юнайтед" Кристиан Эриксен о своем соотечественнике.