"Челси" может обменять Лукаку на Влаховича

"Челси" возобновил переговоры с "Ювентусом" о переходе нападающего Ромелу Лукаку в итальянский клуб.

Позволить себе 30-летнего Лукаку "Ювентус" сможет, лишь избавившись от Душана Влаховича. Некоторое время назад туринцы поставили переговоры по Ромелу на паузу, ожидая, когда ПСЖ купит у них 23-летнего серба.



Однако сейчас интерес ПСЖ к Влаховичу угас — французский гранд предпочитает Рандаля Коло-Муани из "Айнтрахта" и Усмана Дембеле из "Барселоны".



Как сообщает Daily Mail, "Ювентус" попытался найти выход из ситуации, возобновив диалог с "Челси" и предложив "синим" забрать Влаховича в обмен на Лукаку и некоторую сумму денег.



Такой вариант понравился "Челси", чей главный тренер Маурисио Почеттино уже сказал, что открыт к приглашению еще одного нападающего этим летом.



Доплата со стороны "Челси" может составить от 21.5 до 38.5 млн. фунтов — насчет этого два клуба все еще торгуются.