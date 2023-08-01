"Челси" может обменять Лукаку на Влаховича
"Челси" возобновил переговоры с "Ювентусом" о переходе нападающего Ромелу Лукаку в итальянский клуб.
Позволить себе 30-летнего Лукаку "Ювентус" сможет, лишь избавившись от Душана Влаховича. Некоторое время назад туринцы поставили переговоры по Ромелу на паузу, ожидая, когда ПСЖ купит у них 23-летнего серба.
Однако сейчас интерес ПСЖ к Влаховичу угас — французский гранд предпочитает Рандаля Коло-Муани из "Айнтрахта" и Усмана Дембеле из "Барселоны".
Как сообщает Daily Mail, "Ювентус" попытался найти выход из ситуации, возобновив диалог с "Челси" и предложив "синим" забрать Влаховича в обмен на Лукаку и некоторую сумму денег.
Такой вариант понравился "Челси", чей главный тренер Маурисио Почеттино уже сказал, что открыт к приглашению еще одного нападающего этим летом.
Доплата со стороны "Челси" может составить от 21.5 до 38.5 млн. фунтов — насчет этого два клуба все еще торгуются.
01.08.2023 08:00
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каким бы посредственным не был Влахович, это единственный вариант избавиться от 30 летнего неадеквата, авось даже может и заиграет серб
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