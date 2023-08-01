"Вест Хэм" готов отказаться от покупки Уорд-Проуза

"Вест Хэм" готов завершить свой интерес к Джеймсу Уорд-Проузу из-за разногласий с "Саутгемптоном" в оценке стоимости полузащитника.

"Вест Хэм" остается единственным в Премьер-Лиге клубом, который еще не совершил ни одного приобретения этим летом. При этом "молотобойцы" понесли огромную потерю в лице своего капитана Деклана Райса.



Как сообщает The Guardian, главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес хочет пригласить двух полузащитников на место проданного в "Арсенал" Райса, и Уорд-Проуз является его ключевой трансферной целью.



Однако "Саутгемптон" хочет за Уорд-Проуза 40 миллионов фунтов, тогда как в "Вест Хэме" считают, что Джеймс не стоит более 25 млн. фунтов. Также "молотобойцев" смущают возраст игрока, которому в ноябре исполнится 29, и зарплата в 100,000 фунтов в неделю.



В сложившейся ситуации "Вест Хэм" может завершить интерес к Уорд-Проузу и переключиться на альтернативные цели, но с этим тоже есть проблемы, потому что Мойес предпочитает искать усиление среди игроков с опытом выступлений в Премьер-Лиге и не хочет довольствоваться вариантами, предложенными ему новым техническим директором "молотобойцев" Тимом Штейдтеном.



Тем временем, как добавляет источник, в понедельник "Интер" сделал предложение в 20 млн. фунтов о покупке нападающего "Вест Хэма" Джанлуки Скамакки, однако "молотобойцы" ответили отказом — всего год назад итальянец был куплен у "Сассуоло" за сумму в полтора раза больше.