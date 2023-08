Светская хроника за вторник

"Барселона" и "Челси" сражаются за Килиана Мбаппе. Четыре клуба Премьер-Лиги претендуют на Йошко Гвардиола. "Тоттенхэм" определился с заменой для Харри Кейна. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.

"Барселона" собирается поспорить с "Челси" за нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. (The Independent)



"Манчестер Юнайтед" хочет купить центрального защитника, выбирая между Жан-Клером Тодибо из "Ниццы" и Джаррадом Брантуэйтом из "Эвертона". (Daily Mail)



Полузащитник "Фиорентины" Софьян Амрабат уже "собрал чемодан" и в любой момент готов отправиться в "Юнайтед". (Tuttosport)



"Ливерпуль", "Юнайтед" и "Челси" готовы составить конкуренцию "Сити" в борьбе за защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола. (Fichajes)



"Юнайтед" может поспорить с "Ливерпулем" за полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа. (Daily Mail)



"Ливерпуль" готовит улучшенное предложение о покупке Лавиа. (Daily Mail)



"Тоттенхэм" может приобрести оцениваемого в 50 миллионов фунтов нападающего "Ноттингем Форест" Бреннана Джонсона в случае расставания с Харри Кейном. (Daily Mail)



"Бавария" готова заплатить за Кейна не более 86 млн. фунтов, но "Тоттенхэм" требует минимум 100 млн. фунтов. (Sky Sports)



"Тоттенхэм" может использовать деньги с продажи Кейна для приглашения Клемана Лангле и Франка Кесси из "Барселоны". (Mundo Deportivo)



"Эвертон" близок к покупке 19-летнего нападающего "Спортинга" Юссефа Шермити. (BBC)



"Эвертон" хочет нападающего "Саутгемптона" Че Адамса, за которым также следят "Вулверхэмптон" и "Борнмут". (Football Insider)



"Вест Хэм" и "Вулверхэмптон" хотят бывшего защитника "Арсенала" Константиноса Мавропаноса, который ныне выступает за "Штутгарт". (The Sun)



Другое



Во время предсезонного турне по США наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг снимал каждую тренировку команды с дрона. (The Sun)



Во время презентации игроком "Аль-Иттихада" полузащитнику Фабиньо дали тигра на цепи. (The Sun)



Нападающий Габриэль Жезус подшутил над своим партнером по "Арсеналу" Александром Зинченко, когда во время интервью раздался громкий звук сирены. (Daily Star)