Светская хроника за вторник
"Барселона" и "Челси" сражаются за Килиана Мбаппе. Четыре клуба Премьер-Лиги претендуют на Йошко Гвардиола. "Тоттенхэм" определился с заменой для Харри Кейна. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за вторник.
"Барселона" собирается поспорить с "Челси" за нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. (The Independent)
"Манчестер Юнайтед" хочет купить центрального защитника, выбирая между Жан-Клером Тодибо из "Ниццы" и Джаррадом Брантуэйтом из "Эвертона". (Daily Mail)
Полузащитник "Фиорентины" Софьян Амрабат уже "собрал чемодан" и в любой момент готов отправиться в "Юнайтед". (Tuttosport)
"Ливерпуль", "Юнайтед" и "Челси" готовы составить конкуренцию "Сити" в борьбе за защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола. (Fichajes)
"Юнайтед" может поспорить с "Ливерпулем" за полузащитника "Саутгемптона" Ромео Лавиа. (Daily Mail)
"Ливерпуль" готовит улучшенное предложение о покупке Лавиа. (Daily Mail)
"Тоттенхэм" может приобрести оцениваемого в 50 миллионов фунтов нападающего "Ноттингем Форест" Бреннана Джонсона в случае расставания с Харри Кейном. (Daily Mail)
"Бавария" готова заплатить за Кейна не более 86 млн. фунтов, но "Тоттенхэм" требует минимум 100 млн. фунтов. (Sky Sports)
"Тоттенхэм" может использовать деньги с продажи Кейна для приглашения Клемана Лангле и Франка Кесси из "Барселоны". (Mundo Deportivo)
"Эвертон" близок к покупке 19-летнего нападающего "Спортинга" Юссефа Шермити. (BBC)
"Эвертон" хочет нападающего "Саутгемптона" Че Адамса, за которым также следят "Вулверхэмптон" и "Борнмут". (Football Insider)
"Вест Хэм" и "Вулверхэмптон" хотят бывшего защитника "Арсенала" Константиноса Мавропаноса, который ныне выступает за "Штутгарт". (The Sun)
Другое
Во время предсезонного турне по США наставник "Юнайтед" Эрик Тен Хаг снимал каждую тренировку команды с дрона. (The Sun)
Во время презентации игроком "Аль-Иттихада" полузащитнику Фабиньо дали тигра на цепи. (The Sun)
Нападающий Габриэль Жезус подшутил над своим партнером по "Арсеналу" Александром Зинченко, когда во время интервью раздался громкий звук сирены. (Daily Star)
01.08.2023 06:00
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