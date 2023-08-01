"Челси" согласовал новый контракт с Колуиллом
"Челси" договорился со своим защитником Леви Колуиллом о новом шестилетнем контракте.
Ранее этим летом "Челси" отклонил предложение по Колуиллу в 30 миллионов фунтов от "Брайтона", где Леви провел минувший сезон на правах аренды.
Пресса вовсю спекулировала, что Колуилл может стать разменной монетой в сделке по переходу полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо в "Челси", а также Леви сватали в "Ливерпуль".
Однако "Челси" совершенно не собирался отпускать Колуилла, а теперь и вовсе собирается окончательно закрыть вопрос с будущим 20-летнего англичанина.
Как сообщает The Athletic, "Челси" и Колуилл договорились продлить сотрудничество до 2029 года. Новый контракт уже согласован, но пока не подписан.
По всей видимости, "Челси" удалось убедить Колуилла, что для того существует дорога в стартовый состав, несмотря на переход к "синим" защитника "Монако" Акселя Дисаси.
01.08.2023 00:05
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