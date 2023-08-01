"Челси" согласовал новый контракт с Колуиллом

"Челси" договорился со своим защитником Леви Колуиллом о новом шестилетнем контракте.

Ранее этим летом "Челси" отклонил предложение по Колуиллу в 30 миллионов фунтов от "Брайтона", где Леви провел минувший сезон на правах аренды.



Пресса вовсю спекулировала, что Колуилл может стать разменной монетой в сделке по переходу полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо в "Челси", а также Леви сватали в "Ливерпуль".



Однако "Челси" совершенно не собирался отпускать Колуилла, а теперь и вовсе собирается окончательно закрыть вопрос с будущим 20-летнего англичанина.



Как сообщает The Athletic, "Челси" и Колуилл договорились продлить сотрудничество до 2029 года. Новый контракт уже согласован, но пока не подписан.



По всей видимости, "Челси" удалось убедить Колуилла, что для того существует дорога в стартовый состав, несмотря на переход к "синим" защитника "Монако" Акселя Дисаси.