"Челси" согласовал новый контракт с Колуиллом

Леви Колуилл "Челси" договорился со своим защитником Леви Колуиллом о новом шестилетнем контракте.

Ранее этим летом "Челси" отклонил предложение по Колуиллу в 30 миллионов фунтов от "Брайтона", где Леви провел минувший сезон на правах аренды.

Пресса вовсю спекулировала, что Колуилл может стать разменной монетой в сделке по переходу полузащитника "Брайтона" Мойсеса Кайседо в "Челси", а также Леви сватали в "Ливерпуль".

Однако "Челси" совершенно не собирался отпускать Колуилла, а теперь и вовсе собирается окончательно закрыть вопрос с будущим 20-летнего англичанина.

Как сообщает The Athletic, "Челси" и Колуилл договорились продлить сотрудничество до 2029 года. Новый контракт уже согласован, но пока не подписан.

По всей видимости, "Челси" удалось убедить Колуилла, что для того существует дорога в стартовый состав, несмотря на переход к "синим" защитника "Монако" Акселя Дисаси.


Метки Колуилл, контракты, Челси

Автор mihajlo   

Дата 01.08.2023 00:05

Количество просмотров Просмотров: 263



Поиск: