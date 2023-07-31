Фабиньо сменил "Ливерпуль" на "Аль-Иттихад"

Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо завершил свой переход в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии стоимостью 40 миллионов фунтов.

Фабиньо заключил трехлетний контракт с "Аль-Иттихадом", который является одним из четырех в своей лиге клубов, контролируемых Суверенным фондом Саудовской Аравии.



После своего перехода из "Монако" в 2019 году Фабиньо провел свыше 200 матчей за "Ливерпуль". Вместе с "красными" 29-летний бразилец выигрывал Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Кубок Англии, Кубок Лиги и Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.



Отметим, что лишь на прошлой неделе "Ливерпуль" проводил в "Аль-Иттифак" Джордана Хендерсона, и это подталкивает "красных" к приобретению еще одного полузащитника.



В связи с этим ожидается, что в ближайшее время "Ливерпуль" улучшит свое предложение о покупке 19-летнего Ромео Лавиа из "Саутгемптона".