Фабиньо сменил "Ливерпуль" на "Аль-Иттихад"
Полузащитник "Ливерпуля" Фабиньо завершил свой переход в "Аль-Иттихад" из Саудовской Аравии стоимостью 40 миллионов фунтов.
Фабиньо заключил трехлетний контракт с "Аль-Иттихадом", который является одним из четырех в своей лиге клубов, контролируемых Суверенным фондом Саудовской Аравии.
После своего перехода из "Монако" в 2019 году Фабиньо провел свыше 200 матчей за "Ливерпуль". Вместе с "красными" 29-летний бразилец выигрывал Премьер-Лигу, Лигу Чемпионов, Кубок Англии, Кубок Лиги и Суперкубок Европы и клубный Чемпионат Мира.
Отметим, что лишь на прошлой неделе "Ливерпуль" проводил в "Аль-Иттифак" Джордана Хендерсона, и это подталкивает "красных" к приобретению еще одного полузащитника.
В связи с этим ожидается, что в ближайшее время "Ливерпуль" улучшит свое предложение о покупке 19-летнего Ромео Лавиа из "Саутгемптона".
31.07.2023 23:30
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В своем праймке был паросто лютым ебателем. Жаль что так рано засахарился и образилился. Удачи типу.
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КНЯЗЬ!!!
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