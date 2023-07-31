"Бавария" и "Тоттенхэм" в 20 млн. фунтов от компромисса по Кейну

По итогам состоявшейся в понедельник встречи боссов "Баварии и "Тоттенхэма" выяснилось, что у двух клубов сохраняются большие разногласия в оценке стоимости нападающего Харри Кейна.

Сегодня в Лондон из Мюнхена прилетела делегация "Баварии", чтобы обсудить с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви трансфер 30-летнего Кейна.



Как сообщает Sky Sports, стороны общались весь день, продолжив переговоры вечером.



В данный момент "Бавария" и "Тоттенхэм" расходятся минимум на 20 миллионов фунтов, однако надежда на достижение компромисса сохраняется.



Если сделка будет заключена, "Тоттенхэм" рассчитывает получить опцию обратного выкупа Кейна.



Сам Кейн готов начать официальные переговоры с "Баварией", если получит на это зеленый свет от "Тоттенхэма". Вариант с подписанием нового контракта со "шпорами" этим летом Харри не рассматривает.