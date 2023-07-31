Клопп высмеял слухи насчет перехода Мбаппе в "Ливерпуль"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высмеял слухи о том, что его клуб собирается подписать нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

На днях издание Daily Mirror сообщило, что "Ливерпуль" ведет переговоры по аренде 24-летнего Мбаппе на сезон 2023/24.



Однако реальность такова, что трансфер Мбаппе не вписывается в бюджет "Ливерпуля". Клопп лишь фантазирует, что кто-нибудь в клубе готовит для него сюрприз.



"Мы посмеялись насчет этого. Могу сказать, что я считаю его очень хорошим игроком, но финансовые условия нам совершенно не подходят. Я бы не хотел хоронить эту историю сейчас, но, насколько мне известно, в этом ничего нет".



"Но может быть так, что кто-нибудь другой в клубе кое-что готовит и хочет удивить меня, хотя за восемь лет, что я здесь, этого еще не случалось. Это был бы первый раз!" — сообщил Клопп Sky Sport Germany.