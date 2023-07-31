"Челси" сделал предложение по Роберту Санчесу
"Челси" сделал свое предложение насчет голкипера "Брайтона" Роберта Санчеса.
Только накануне появилась информация, что "Челси" задумывается о приглашении Санчеса для конкуренции с первым номером Кепой Аррисабалагой, взамен покинувшего клуб Эдуара Менди.
Ситуация развивается быстро, и уже сегодня "Челси" выдвинул свое предложение, на которое "Брайтон" пока не ответил, но два клуба продолжают переговоры, сообщает The Athletic.
Роберт находится в опале у главного тренера "Брайтона" Роберо Де Дзерби и не поехал в предсезонное турне по США. Кроме того, ранее этим летом "чайки" приобрели Барта Вербрюггена из "Андерлехта".
25-летнего испанца "Челси" порекомендовал бывший тренера вратарей "Брайтона" Бен Робертс, который остался на "Стэмфорд Бридж" после увольнения Грэма Поттера в минувшем сезоне.
Добавим, Санчес успел сыграть 23 матча в минувшем сезоне Премьер-Лиги, прежде чем угодил в немилость к Де Дзерби и уступил свое место в воротах 32-летнему Джейсону Стилу.
31.07.2023 20:00
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