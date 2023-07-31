Хаверц: "Я должен заслужить место в стартовом составе"

Нападающий "Арсенала" Кай Хаверц не ожидает, что ему будет гарантировано место в стартовом составе.

"Арсенал" потратил 65 миллионов фунтов на приглашение Хаверца из "Челси" этим летом. Кай стал третьим самым дорогим приобретением в истории лондонского клуба после Деклана Райса и Николя Пепе.



Однако 24-летний немец понимает, что ему придется приложить большие усилия, чтобы регулярно играть за команду Микеля Артеты.



"Думаю, каждый должен заслужить свое место в стартовом составе. Ты играешь, когда хорошо тренируешься и хорошо проводишь матчи. Думаю, я должен стараться изо всех сил на каждом занятии, в каждом матче. Так я смогу проходить в стартовый состав. Не только я, но и каждый игрок. В такого рода большом клубе всегда есть конкуренция. Я буду выкладываться на 100 процентов в игре".



"Конечно, здесь совершенно другой стиль футбола, нежели мы играли в "Челси". Думаю, этот стиль мне очень хорошо подходит. Конечно, всегда требуется немного времени, чтобы привыкнуть к этому. Я здесь только две с половиной недели. Это потребует времени, но я стараюсь изо всех сил, чтобы играть на высоком уровне", — цитирует Хаверца ESPN.