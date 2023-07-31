Онана объяснил, почему набросился на Магуайра

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана объяснил свою атаку на защитника Харри Магуайра.

Минувшей ночью "Юнайтед" потерпел поражение 2:3 от дортмундской "Боруссии" в Лас-Вегасе.



Этот предсезонный матч запомнился тем, что вышедший на второй тайм Онана буквально набросился на Магуайра после того, как Харри неряшливо отдал пас на Кристиана Эриксена и подарил "Боруссии" момент. Только сейв Андре позволил "Юнайтед" предотвратить гол.



Свое поведение Онана,купленный этим летом у "Интера", объясняет тем, что он очень требователен к себе и своим партнерам по команде. 27-летний камерунец считает Магуайра "отличным игроком".



"Я стараюсь много говорить с ним, потому что я знаю, что он хороший игрок, он один из капитанов команды. Это важно, а также он хорош с мячом, поэтому я буду много требовать от него. Он отличный парень, и у меня хорошие отношения с ним".



"Я и он должны быть всегда готовы. Я говорю с ним, потому что я много требую от каждого, когда играю в воротах. И начинаю я с себя".



"Мы будем играть вместе, и у нас будут ошибки. Нам не нужно бояться ошибок, потому что это часть жизни, и ты учишься на ошибках. Поэтому мы должны быть очень критичны к себе. Если мы хотим выигрывать награды, мы должны быть очень требовательны".



"Для меня большая честь быть здесь, и я очень рад работать с этими парнями. Харри — классный парень и отличный игрок. Это осталось позади", — цитирует Онана talkSPORT.