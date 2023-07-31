Онана объяснил, почему набросился на Магуайра

Андре Онана Голкипер "Манчестер Юнайтед" Андре Онана объяснил свою атаку на защитника Харри Магуайра.

Минувшей ночью "Юнайтед" потерпел поражение 2:3 от дортмундской "Боруссии" в Лас-Вегасе.

Этот предсезонный матч запомнился тем, что вышедший на второй тайм Онана буквально набросился на Магуайра после того, как Харри неряшливо отдал пас на Кристиана Эриксена и подарил "Боруссии" момент. Только сейв Андре позволил "Юнайтед" предотвратить гол.

Свое поведение Онана,купленный этим летом у "Интера", объясняет тем, что он очень требователен к себе и своим партнерам по команде. 27-летний камерунец считает Магуайра "отличным игроком".

"Я стараюсь много говорить с ним, потому что я знаю, что он хороший игрок, он один из капитанов команды. Это важно, а также он хорош с мячом, поэтому я буду много требовать от него. Он отличный парень, и у меня хорошие отношения с ним".

"Я и он должны быть всегда готовы. Я говорю с ним, потому что я много требую от каждого, когда играю в воротах. И начинаю я с себя".

"Мы будем играть вместе, и у нас будут ошибки. Нам не нужно бояться ошибок, потому что это часть жизни, и ты учишься на ошибках. Поэтому мы должны быть очень критичны к себе. Если мы хотим выигрывать награды, мы должны быть очень требовательны".

"Для меня большая честь быть здесь, и я очень рад работать с этими парнями. Харри — классный парень и отличный игрок. Это осталось позади", — цитирует Онана talkSPORT.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, Онана

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2023 18:00

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Последние комментарии:




  1. shakur 31.07.2023 18:08 # shakur
    Голод не тётка.

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  2. gary47 31.07.2023 18:05 # gary47
    Отхлестал Толстого)))

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  3. ilovemanutd 31.07.2023 18:04 # ilovemanutd
    Все прекрасно понимают почему он набросился на него

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