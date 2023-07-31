Тен Хаг считает, что МЮ не имеет права называться претендентом на титул
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг заявил, что его команда не имеет права декларировать цель по завоеванию титула Премьер-Лиги в новом сезоне.
В сезоне, который предшествовал назначению Тен Хага, "Юнайтед" уступил своим соседям из "Манчестер Сити" 35 очков. При Эрике это отставание сократилось до 14, и в новой кампании от "красных дьяволов" ожидают следующего шага.
Однако Тен Хаг считает, что только "Сити" может открыто говорить о чемпионстве. "Юнайтед" и остальные большие команды должны сперва доказать, что достаточно хороши для попадания в топ-4.
"Думаю, мы не должны говорить о титуле в предсезонный период — никто в Премьер-Лиге не должен, за исключением, может быть, "Сити".
"Они могут это делать, потому что в последние шесть лет они брали титул пять раз. Поэтому они могут говорить, но любой другой клуб должен сперва побороться за первые четыре позиции, убедившись в своем попадании в топ-4. А дальше ты уже можешь подумать о первом или втором месте".
"Думаю, мы уже доказали, что можем победить "Сити", но ты должен делать это каждый день, и в данный момент нам все еще предстоит проделать путь".
"Сити" выигрывает свои матчи гораздо легче, чем мы, поэтому я смотрю на факты. Но я не хочу говорить о них, потому что это звучит негативно, а я не это имею ввиду. Я хочу говорить о нашем проекте. Я хочу говорить о том, как мы прибавили, и я думаю, прогресс в наших результатах и игре за последний год довольно очевиден".
"Было довольно очевидно, что мы можем побеждать больших соперников, а также "Сити". В трех последних матчах против "Сити" вы видели, что мы повысили свои уровни".
"Мы смотрим на себя и не смотрим на другие команды. С нами конкурируют семь-восемь клубов в Премьер-Лиге, а в Европе — и того больше, поэтому мы должны поработать над тем, как мы играем, улучшив свою игру. Она должна быть оптимальной", — цитирует Тен Хага The Telegraph.
31.07.2023 17:00
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Последние комментарии:
как и ты тренером, лысый шарлатанишка
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ЛШ какой то
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Даже тренер команды это понимает, почему болелы скама никак не смирятся ?
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