"Бавария" готова обновить свой трансферный рекорд ради Кейна

Харри Кейн "Бавария" готова обновить свой трансферный рекорд ради приобретения нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

В данный момент рекордным приобретением "Баварии" остается защитник Лукас Эрнандес, которого немецкий гранд пригласил из "Атлетико" за 80 миллионов евро (69 млн. фунтов) в 2019 году.

Как сообщает Sky Sports, за Кейна "Бавария" готова заплатить больше, несмотря на то, что Харри уже 30 лет, а от его контракта с "Тоттенхэмом" остается один год.

Свое очередное предложение "Бавария" собирается озвучить во время очной встречи с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви — в понедельник утром делегация чемпионов Бундеслиги из генерального директора Ян-Кристиана Дрезена и технического директора Марко Неппе вылетела в Лондон.

В "Баварии" уверены, что сам Кейн хочет перебраться в Мюнхен, и теперь все зависит от достижения компромисса двумя клубами по стоимости капитана сборной Англии.


Метки Бавария, Кейн, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2023 16:00

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  1. vals1702 31.07.2023 16:33 # vals1702
    не купят. Разве что зимой.

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  2. narcot 31.07.2023 16:26 # narcot
    доживёт ли тухлый до января с такой политикой, я хз)

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