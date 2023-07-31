"Бавария" готова обновить свой трансферный рекорд ради Кейна

"Бавария" готова обновить свой трансферный рекорд ради приобретения нападающего "Тоттенхэма" Харри Кейна.

В данный момент рекордным приобретением "Баварии" остается защитник Лукас Эрнандес, которого немецкий гранд пригласил из "Атлетико" за 80 миллионов евро (69 млн. фунтов) в 2019 году.



Как сообщает Sky Sports, за Кейна "Бавария" готова заплатить больше, несмотря на то, что Харри уже 30 лет, а от его контракта с "Тоттенхэмом" остается один год.



Свое очередное предложение "Бавария" собирается озвучить во время очной встречи с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви — в понедельник утром делегация чемпионов Бундеслиги из генерального директора Ян-Кристиана Дрезена и технического директора Марко Неппе вылетела в Лондон.



В "Баварии" уверены, что сам Кейн хочет перебраться в Мюнхен, и теперь все зависит от достижения компромисса двумя клубами по стоимости капитана сборной Англии.