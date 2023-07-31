"Бернли" лидирует в борьбе за Локонгу

Альбер Самби Локонга "Бернли" лидирует в борьбе за полузащитника "Арсенала" Альбера Самби Локонги.

Вторую половину минувшего сезона Локонга провел в аренде в "Кристал Пэлас", и Evening Standard утверждает, что "Арсенал" готов снова отпустить 23-летнего игрока.

"Арсенал" открыт к предложениям как по аренде, так и насчет постоянного трансфера Локонги, и в данный момент "Бернли" выглядит наиболее вероятным направлением для Альбера Самби.

За интересом "Бернли" к Локонге стоит главный тренер новичка Премьер-Лиги Венсан Компани, которому Альбер Самби приходится соотечественником.

Более того, ранее Компани довелось тренировать Локонгу в "Андерлехте", и теперь два бельгийца могут воссоединиться на "Терф Мур".

Добавим, летом 2021 "Арсенал" потратил 18 миллионов фунтов на приглашение Локонги, однако тот не смог пробиться в стартовый состав команды Микеля Артеты.


Метки Арсенал, Бернли, Локонга

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2023 15:00

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