"Бернли" лидирует в борьбе за Локонгу
"Бернли" лидирует в борьбе за полузащитника "Арсенала" Альбера Самби Локонги.
Вторую половину минувшего сезона Локонга провел в аренде в "Кристал Пэлас", и Evening Standard утверждает, что "Арсенал" готов снова отпустить 23-летнего игрока.
"Арсенал" открыт к предложениям как по аренде, так и насчет постоянного трансфера Локонги, и в данный момент "Бернли" выглядит наиболее вероятным направлением для Альбера Самби.
За интересом "Бернли" к Локонге стоит главный тренер новичка Премьер-Лиги Венсан Компани, которому Альбер Самби приходится соотечественником.
Более того, ранее Компани довелось тренировать Локонгу в "Андерлехте", и теперь два бельгийца могут воссоединиться на "Терф Мур".
Добавим, летом 2021 "Арсенал" потратил 18 миллионов фунтов на приглашение Локонги, однако тот не смог пробиться в стартовый состав команды Микеля Артеты.
31.07.2023 15:00
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Мешки этот Арсенал!
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