Чалоба готов уйти из "Челси"

Защитник "Челси" Трево Чалоба готов покинуть лондонский клуб этим летом.

"Челси" с самого начала был открыт к расставанию с Чалобой этим летом, но после тяжелой травмы Весле Фофана "синие" поставили планы по расставанию с Трево на паузу.



Тем не менее, накануне стало известно, что "Челси" согласовал покупку защитника "Монако" Акселя Дисаси, и это окажет прямое влияние на будущее Чалобы.



Как сообщает Evening Standard, Чалоба убежден, что его игровая практика в "Челси" в новом сезоне будет ограниченной, и теперь Трево хочет подыскать себе новое пристанище.



"Челси" надеется выручить около 45 миллионов фунтов с продажи 24-летнего англичанина, одним из претендентов на которого является "Интер".