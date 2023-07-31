Чалоба готов уйти из "Челси"

Трево Чалоба Защитник "Челси" Трево Чалоба готов покинуть лондонский клуб этим летом.

"Челси" с самого начала был открыт к расставанию с Чалобой этим летом, но после тяжелой травмы Весле Фофана "синие" поставили планы по расставанию с Трево на паузу.

Тем не менее, накануне стало известно, что "Челси" согласовал покупку защитника "Монако" Акселя Дисаси, и это окажет прямое влияние на будущее Чалобы.

Как сообщает Evening Standard, Чалоба убежден, что его игровая практика в "Челси" в новом сезоне будет ограниченной, и теперь Трево хочет подыскать себе новое пристанище.

"Челси" надеется выручить около 45 миллионов фунтов с продажи 24-летнего англичанина, одним из претендентов на которого является "Интер".


Метки Чалоба, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2023 14:00

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  1. blueswin 31.07.2023 14:14 # blueswin
    у Интера откуда 45 млн. и тем более на Чалобу? они могут потратить такую сумму на Мбаппе, но не на Чалобу

    За 45 млн. евро Интер купит 3 защитника в основу, 2 из которых продаст в дальнейшем за х2-х3 от цены.

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