Почеттино открыт к приобретению еще одного нападающего

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино заявил, что он открыт к приобретению еще одного нападающего этим летом.

Этим летом "Челси" укрепил свое нападение с помощью Кристофера Нкунку и Николя Джексона, которые проявляют себя с лучшей стороны в предсезонных матчах.



Однако после победы 2:0 над "Фулхэмом" в воскресенье вечером Почеттино намекнул, что хотел бы пригласить в команду нападающего другого профиля, нежели Нкунку и Джексон.



"Думаю, они двое все лучше узнают друг друга. Это хорошо, что у них появляется взаимопонимание, они уже чувствуют себя частью команды и коллектива и много времени проводят вместе".



"Это важно, потому что ты должен начать сезон Премьер-Лиги в хорошем состоянии, зная друг друга и сражаясь друг за друга. Вам нужна настоящая команда, чтобы быть готовым сражаться против команд вроде "Ливерпуля", "Манчестер Сити".



"Мы довольны их игрой сегодня, и они могут очень хорошо дополнять друг друга. Да, конечно, мы еще можем добавить игрока другого профиля. Игрока, который может помочь нам. Конечно, мы открыты к этому".



"В оставшиеся недели до закрытия трансферного окна нам нужно проанализировать ситуацию. Мы примем лучшее для команды решение", — цитирует Почеттино Sky Sports.