"Юнайтед" заключил новый 10-летний контракт с Adidas
"Манчестер Юнайтед" заключил новый контракт со своим техническим спонсором Adidas на более выгодных для клуба условиях.
Сделав паузу в 23 года, "Юнайтед" и Adidas возобновили свое сотрудничество с сезона 2015/16.
Тогда "красные дьяволы" и компания по производству спортивной одежды заключили 10-летний контракт, согласно которому клуб получает от спонсора 75 миллионов фунтов в год.
В пресс-релизе, который сегодня был распространен через фондовую биржу Нью-Йорка, говорится, что новый 10-летний контракт "Юнайтед" и Adidas рассчитан до июня 2035.
При этом стоимость нового контракта составляет 900 млн. фунтов — "Юнайтед" будет получать от своего главного спонсора уже не 75, а 90 млн. фунтов в год, и это самая крупная сделка такого рода в истории Премьер-Лиги.
31.07.2023 12:00
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красиво помойка бестрофейная разводит немецкую помойку на лаве. а сито, арсосал и зеропуки нюхают попку скамовскую тем временем)))
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