"Юнайтед" заключил новый 10-летний контракт с Adidas

Adidas и Манчестер Юнайтед "Манчестер Юнайтед" заключил новый контракт со своим техническим спонсором Adidas на более выгодных для клуба условиях.

Сделав паузу в 23 года, "Юнайтед" и Adidas возобновили свое сотрудничество с сезона 2015/16.

Тогда "красные дьяволы" и компания по производству спортивной одежды заключили 10-летний контракт, согласно которому клуб получает от спонсора 75 миллионов фунтов в год.

В пресс-релизе, который сегодня был распространен через фондовую биржу Нью-Йорка, говорится, что новый 10-летний контракт "Юнайтед" и Adidas рассчитан до июня 2035.

При этом стоимость нового контракта составляет 900 млн. фунтов — "Юнайтед" будет получать от своего главного спонсора уже не 75, а 90 млн. фунтов в год, и это самая крупная сделка такого рода в истории Премьер-Лиги.


Метки Adidas, Манчестер Юнайтед, спонсоры

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2023 12:00

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  1. narcot 31.07.2023 12:11 # narcot
    красиво помойка бестрофейная разводит немецкую помойку на лаве. а сито, арсосал и зеропуки нюхают попку скамовскую тем временем)))

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