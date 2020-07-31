"Юнайтед" заключил новый 10-летний контракт с Adidas

"Манчестер Юнайтед" заключил новый контракт со своим техническим спонсором Adidas на более выгодных для клуба условиях.

Сделав паузу в 23 года, "Юнайтед" и Adidas возобновили свое сотрудничество с сезона 2015/16.



Тогда "красные дьяволы" и компания по производству спортивной одежды заключили 10-летний контракт, согласно которому клуб получает от спонсора 75 миллионов фунтов в год.



В пресс-релизе, который сегодня был распространен через фондовую биржу Нью-Йорка, говорится, что новый 10-летний контракт "Юнайтед" и Adidas рассчитан до июня 2035.



При этом стоимость нового контракта составляет 900 млн. фунтов — "Юнайтед" будет получать от своего главного спонсора уже не 75, а 90 млн. фунтов в год, и это самая крупная сделка такого рода в истории Премьер-Лиги.