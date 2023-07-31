МЮ примет решение по Гринвуду до старта сезона Премьер-Лиги

"Манчестер Юнайтед" примет решение насчет своего нападающего Мейсона Гринвуда до матча первого тура Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона" 14 августа.

В данный момент Гринвуд все еще дожидается результатов внутреннего расследования, которое "Юнайтед" инициировал после того, как 2 февраля с Мейсона были снятия обвинения насчет изнасилования и избиения своей девушки.



Гринвуда, чей контракт с "Юнайтед" рассчитан до лета 2025, по прежнему не пускают на базу в Каррингтоне, и к новому сезону Мейсон вынужден готовиться на стороне под наблюдением персонального тренера.



Однако BBC может подтвердить, что расследование близится к своему завершению, и вскоре клуб с "Олд Траффорд" вынесет решение насчет 21-летнего англичанина. Это произойдет в ближайшие две недели.



Добавим, свой последний матч за "Юнайтед" Гринвуд сыграл еще в январе 2022.