Франк объяснил, почему "Брентфорд" просит 40 млн. фунтов за Райю

Главный тренер "Брентфорда" Томас Франк объяснил, почему его клуб требует 40 миллионов фунтов о покупке голкипера Давида Райи.

Буквально на днях стало известно, что Райя является трансферной целью для "Арсенала" и "Баварии", которые надеются воспользоваться тем, что контракт Давида с "Брентфордом" истекает уже через год.



Однако Франк не считает истекающий контракт причиной для снижения цены. По мнению Томаса, 27-летний испанец стоит запрашиваемых 40 млн. фунтов.



"Он стоит 40 миллионов фунтов. Он был одним из лучших голкиперов в Премьер-Лиге в прошлом сезоне. Какова справедливая цена за игрока, у которого остается один год по контракту? Деклан Райс перешел в "Арсенал" за 105 миллионов фунтов. А в случае с Харри Кейном речь идет о примерно 150 миллионах фунтов" — цитирует Франка Daily Express.