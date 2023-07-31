Ковачич хочет, чтобы Гвардиол перешел в "Сити"

Полузащитник "Манчестер Сити" Матео Ковачич хочет, чтобы его партнер по сборной Хорватии Йошко Гвардиол стал его одноклубником.

Ранее этим летом "Сити" приобрел 29-летнего Ковачича у "Челси" за 30 миллионов фунтов, а теперь пытается договориться с "РБ Лейпциг" насчет 21-летнего Гвардиола.



"РБ Лейпциг" дал понять, что Гвардиол перейдет в "Сити" только в качестве самого дорого защитника в мире, оценив Йошко в 87 млн. фунтов.



По мнению Ковачича, этот трансфер имеет смысл и для "Сити", и для самого Гвардиола, который смог бы продолжить свое развитие под руководством "лучшего тренера в истории".



"Конечно, я бы хотел, чтобы он перешел. Я знаю, что он очень молод, но он обладает огромным потенциалом. Он может прийти сюда и научиться быть лучшей версией себя, как он бесспорно хочет".



"Не мне комментировать это, перейдет он или нет. Естественно, мне бы понравилось это — мы с ним хорошие друзья, и он хорват. Было бы мило иметь рядом с собой хорвата здесь".



"Йошко все еще молод, но он очень зрел для своего возраста. Он не нуждается в чрезмерном количестве советов".



"Он уже провел много больших матчей, и я думаю, он готов к этому шагу. Он замечательно выступил на Чемпионате Мира и провел замечательный сезон за "РБ Лейпциг", поэтому для него было бы мило, если он перейдет в такой большой клуб и постарается прибавить еще".



"Думаю, это хорошее время (чтобы перейти в "Сити") . Дела этой команды идут отлично, она очень уверена в себе, здесь ты можешь учиться, и у них, наверное, лучший тренер в истории. Я пришел в этот отличный коллектив, чтобы учиться — и он тоже может", — цитирует Ковачича Daily Mirror.