"Челси" договаривается о покупке Мбаппе

Килиан Мбаппе "Челси" ведет переговоры с ПСЖ о покупке нападающего Килиана Мбаппе.

Только в минувший уикенд появилась информация, что "Ливерпуль" пытается арендовать Мбаппе, который отказался и от продления своего истекающего в следующем году контракта с ПСЖ, и от перехода в "Аль-Хиляль".

А Daily Record утверждает, что серьезным претендентом на 24-летнего игрока сборной Франции также является "Челси", чей совладелец Тодд Бели находится в прямом контакте с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи.

В отличие от "Ливерпуля", "Челси" помышляет о постоянном трансфере Мбаппе, причем готов предложить ПСЖ определенное количество денег и одного из своих игроков взамен Килиана.

Так ПСЖ сможет предотвратить уход Мбаппе свободным агентом через год и получить деньги на покупку полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву, которого очень хотят видеть на "Парк де Пренс".

"Челси", чей главный тренер Маурисио Почеттино поработал с Мбаппе в Париже, по-прежнему не хватает чистого нападающего в дополнение к Николя Джексону и Кристоферу Нкунку. Пьер-Эмерик Обамеянг и Кай Хаверц уже покинули "Стэмфорд Бридж", а за ними должен последовать и Ромелу Лукаку.


Метки Мбаппе, ПСЖ, Челси

Автор mihajlo   

Дата 31.07.2023 08:00

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Последние комментарии:




  1. yamateh 31.07.2023 08:29 # yamateh
    А потом Тодд Бели проснулся

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  2. blueswin 31.07.2023 08:19 # blueswin
    даже не тратьте своё время обсуждая этот трансфер, этому никогда не быть

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  3. takernotagiver 31.07.2023 08:14 # takernotagiver
    А вот это уже будет нападение грознее некуда

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