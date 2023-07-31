"Челси" договаривается о покупке Мбаппе

"Челси" ведет переговоры с ПСЖ о покупке нападающего Килиана Мбаппе.

Только в минувший уикенд появилась информация, что "Ливерпуль" пытается арендовать Мбаппе, который отказался и от продления своего истекающего в следующем году контракта с ПСЖ, и от перехода в "Аль-Хиляль".



А Daily Record утверждает, что серьезным претендентом на 24-летнего игрока сборной Франции также является "Челси", чей совладелец Тодд Бели находится в прямом контакте с президентом ПСЖ Нассером Аль-Хелаифи.



В отличие от "Ливерпуля", "Челси" помышляет о постоянном трансфере Мбаппе, причем готов предложить ПСЖ определенное количество денег и одного из своих игроков взамен Килиана.



Так ПСЖ сможет предотвратить уход Мбаппе свободным агентом через год и получить деньги на покупку полузащитника "Манчестер Сити" Бернарду Силву, которого очень хотят видеть на "Парк де Пренс".



"Челси", чей главный тренер Маурисио Почеттино поработал с Мбаппе в Париже, по-прежнему не хватает чистого нападающего в дополнение к Николя Джексону и Кристоферу Нкунку. Пьер-Эмерик Обамеянг и Кай Хаверц уже покинули "Стэмфорд Бридж", а за ними должен последовать и Ромелу Лукаку.