Матеус Франка направляется в "Пэлас"

Атакующий полузащитник "Фламенго" Матеус Франка близок к переходу в "Кристал Пэлас" за 26 миллионов фунтов.

По информации Evening Standard, "Фламенго" принял предложение "Пэлас" в размере 17 млн. фунтов. Еще 9 млн. фунтов два клуба предусмотрели в виде бонусов.



Покупка Франки поможет "Пэлас" восполнить потерю Уилфрида Захи, который отказался от нового контракта с "орлами" и свободным агентом ушел в "Галатасарай".



Ожидается, что уже на этой неделе 19-летний бразилец прилетит в Лондон, чтобы пройти медобследование и заключить контракт с "Пэлас".



Отметим, что ранее этим летом Франку сватали в "Ньюкасл", "Кристал Пэлас", "Вест Хэм" и даже "Челси".



Франка является продуктом академии "Фламенго", и после своего дебюта в 2021 году Матеус заслужил репутацию одного из ярчайших талантов в Южной Америке.