Матеус Франка направляется в "Пэлас"
Атакующий полузащитник "Фламенго" Матеус Франка близок к переходу в "Кристал Пэлас" за 26 миллионов фунтов.
По информации Evening Standard, "Фламенго" принял предложение "Пэлас" в размере 17 млн. фунтов. Еще 9 млн. фунтов два клуба предусмотрели в виде бонусов.
Покупка Франки поможет "Пэлас" восполнить потерю Уилфрида Захи, который отказался от нового контракта с "орлами" и свободным агентом ушел в "Галатасарай".
Ожидается, что уже на этой неделе 19-летний бразилец прилетит в Лондон, чтобы пройти медобследование и заключить контракт с "Пэлас".
Отметим, что ранее этим летом Франку сватали в "Ньюкасл", "Кристал Пэлас", "Вест Хэм" и даже "Челси".
Франка является продуктом академии "Фламенго", и после своего дебюта в 2021 году Матеус заслужил репутацию одного из ярчайших талантов в Южной Америке.
31.07.2023 07:00
Просмотров: 48
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: