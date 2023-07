Светская хроника за понедельник

"Ливерпуль" не ведет переговоров по Килиану Мбаппе. "Арсенал" хочет Хвичу Кварацхелию. Эшли Коул снова женился. Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Ливерпуль" не ведет переговоров по аренде нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе. (Ben Jacobs)



"Бавария" приложит дополнительные усилия в переговорах с "Брентфордом" по голкиперу Давиду Райе после отклоненного предложения насчет аренды испанца. (The Guardian)



"Челси" уверен в приобретении вингера "Кристал Пэлас" Майкла Олисе. (90min)



"Манчестер Сити" уверен, что успеет оформить переход защитника "РБ Лейпциг" Йошко Гвардиола до закрытия летнего окна. (Football Insider)



Защитник Эмерик Лапорт покинет "Сити", если "горожане" купят Гвардиола. (Manchester Evening News)



"Ноттингем Форест" продвигается в переговорах с "Манчестер Юнайтед" по Дину Хендерсону, собираясь взять английского голкипера в аренду с обязательством по выкупу. (The Athletic)



"Аталанта" обсуждает приобретение нападающего "Форест" Эммануэля Денниса. (Nicolo Schira)



"Вест Хэм" едва ли будет улучшать свое предложение в 20 миллионов фунтов о покупке защитника "Юнайтед" Харри Магуайра. (Daily Mirror)



"Рома" согласовала аренду нападающего "Вест Хэма" Джанлуки Скамакки с опцией выкупа за 19 млн. фунтов. (Calciomercato)



"Арсенал" заинтересован в приобретении вингера "Наполи" Хвичи Кварацхелии. (Football Transfers)



Защитник "Тоттенхэма" Серхио Регилон стал целью для "Реал Сосьедад". (Daily Mail)



"Вулверхэмптон" готовит третье и финальное предложение по полузащитнику "Бристоль Сити" Алексу Скотту, прежде получив отказы на "офферы" в 18 и 20 млн. фунтов. (Givemesport)



"Астон Вилла" готова подписать свободным агентом бывшего вингера "Вулверхэмптона" Адаму Траоре. (Football Insider)



"Вилла" сохраняет интерес к нападающему "Барселоны" Феррану Торресу. (Sport)



Другое



Бывший нападающий "Ливерпуля" Садио Мане будет получать в "Аль-Насре" 650,000 фунтов в неделю. (Sky Sports)



Открытие нового 53-тысячного стадиона "Эвертона" может быть задержано до 2026 года. (Daily Mail)



Бывший защитник "Челси" и "Арсенала" Эшли Коул сыграл свадьбу в Италии, женившись на модели Шерон Кану. (Daily Mirror)



Легенда "Челси" Джон Терри выступил с караоке на свадьбе Коула. (Daily Star)



Главный тренер "Юнайтед" Эрик Тен Хаг запретил своим игрокам использовать шлепанцы в раздевалке. (The Sun)