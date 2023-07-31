"Челси" задумывается о покупке Роберта Санчеса

"Челси" задумывается о приобретении голкипера "Брайтона" Роберта Санчеса на роль дублера для Кепы Аррисабалаги.

По информации The Guardian, "Челси" решил крупно не тратиться на нового первого номера этим летом, хотя со стороны "синих" существовал интерес к Майку Меньяну из "Милана" и Андре Онана, который недавно сменил "Интер" на "Манчестер Юнайтед".



Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино уже говорил, что доволен Кепой в качестве первого номера, но "синим" все равно нужен новый голкипер, учитывая продажу Эдуара Менди в "Аль-Ахли" и вероятный уход Габриэля Слониты в аренду в "Эйпен".



Так взор "Челси" пал на Санчеса, который еще в минувшем сезоне угодил в опалу к наставнику "Брайтона" Роберто Де Дзерби, а после приобретения "чайками" Барта Вербрюггена из "Андерлехта" только отдалился от стартового состава.



25-летний Санчес вызывается в сборную Испании, но в Англии считается доморощенным игроком, потому что пришел в академию "Брайтона" в 15 лет.



Для приобретения Санчеса "Челси" может потребоваться сумма в районе 17 миллионов фунтов.