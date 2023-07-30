"Форест" обсуждает с "Арсеналом" переход Тернера

"Ноттингем Форест" ведет переговоры с "Арсеналом" насчет голкипера Мэтта Тернера.

"Форест" собирается подписать сразу двух голкиперов этим летом, потому что аренда и Дина Хендерсона из "Манчестер Юнайтед", и Кейлора Наваса из ПСЖ истекла.



По информации Sky Sports, "Форест" уже договаривается с "Арсеналом" насчет Тернера, который сыграл только семь матчей за "канониров" после своего перехода в клуб в 2022 году.



Все семь матчей 29-летнего американца за "Арсенал" пришлись на Лигу Европы или Кубок Англии, поэтому опыта выступлений в Премьер-Лиге он еще не имеет.



Примечательно, что одновременно с этим сами "канониры" обдумывают покупку голкипера "Брентфорда" Давида Райи.



Что касается упомянутого Хендерсона, то он может стать вторым голкипером, которого подпишет "Форест". "Лесники" хотят повторно арендовать Дина, но с последующим выкупом.