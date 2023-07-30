"Арсенал" заинтересован в покупке Райи

"Арсенал" заинтересован в приобретении голкипера "Брентфорда" Давида Райи.

Только накануне главный тренер "Брентфорда" Томас Франк заявил, что отказавшийся от нового контракта Райя по-прежнему доступен для трансфера, но только за 40 миллионов фунтов.



По информации Sky Sports, возможностью пригласить Райю заинтересовался наставник "Арсенала" Микель Артета, который хочет, чтобы его соотечественник составил конкуренцию Аарону Рамсдейлу за роль первого номера команды.



В данный момент внутри "Арсенала" идет обсуждение кандидатуры Райи — "канониры" решают, будут ли они выдвигать предложение о покупке 27-летнего испанца.



Стоит отметить, что "Арсенал" имеет давний интерес к Райе, которого пытался заполучить еще летом 2020, но тогда все предложения "канониров" были отклонены.



При этом "Бавария" находится на шаг впереди "Арсенала" и уже ведет переговоры с "Брентфордом" насчет Райи, однако чемпионы Бундеслиги не готовы заплатить столько, сколько просят "пчелы".



The Athletic и вовсе утверждает, что "Бавария" предпочитает арендовать Райю, но этот сценарий выглядит маловероятным, учитывая тот факт, что контракт Давида истекает следующим летом.



Сам Райя рассматривает "Арсенал" как наиболее предпочтительное направление. У "канониров" Давид смог бы воссоединиться с бывшим тренером вратарей "Брентфорда" Иньяки Каньей.