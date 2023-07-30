"Ньюкасл" продал Сен-Максимена в "Аль-Ахли"

"Ньюкасл" объявил о переходе своего вингера Аллана Сен-Максимена в "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии ориентировочной стоимостью в 20 миллионов фунтов.

Сен-Максимен забил 13 голов и отдал 21 результативную передачу в 124 матчах за "Ньюкасл" после своего перехода из "Ниццы" в 2019 году.



Аллан заслужил любовь фанатов "Ньюкасла" своей уличной манерой игры, но из-за проблем со здоровьем не смог стать твердым игроком стартового состава.



Например, в минувшем сезоне Сен-Максимен сыграл 25 матчей в Премьер-Лиге за "сорок", но только на 12 из них выходил с первых минут.



Ранее в июле "Ньюкасл" приобрел вингера Харви Барнса из "Лестера", и это предрешило судьбу Сен-Максимена. Теперь 26-летний француз будет выступать за "Аль-Ахли" бок о бок с Эдуаром Менди, Риядом Махрезом и Роберто Фирмино.



Контракт Сен-Максимена с чемпионами саудовской лиги рассчитан до 2027 года.



Добавим, "Аль-Ахли" контролируется Суверенным фондом Саудовской Аравии, которому принадлежит и "Ньюкасл".