Гвардиола уверен, что Холанд может играть еще лучше

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола уверен, что нападающий Эрлинг Холанд способен прибавить относительно минувшего сезона.

В минувшем сезоне Холанд забил 52 гола в 53 матчах за "Сити", обновив ряд индвидуальных рекордов и сделав с "горожанами" требл.



Однако у Гвардиолы нет сомнений, что Холанд способен играть еще лучше. У норвежского бомбардира есть это желание продолжать совершенствоваться.



"Я бы сказал, что Эрлинг Холанд довольно хорошо адаптировался к "Манчестер Сити", раз ты забил более 60 голов".



"Он очень, очень быстро и очень хорошо освоился, так что здесь не о чем переживать".



"Способен ли он прибавить еще? Да, конечно, ему 23 года. У него есть желание улучшить свою игру во многих аспектах".



"Думаю, он в идеальных условиях, чтобы стать лучше. Этот клуб идеален для него. Он будет прибавлять до тех пор, пока этого хочет", — цитирует Гвардиолу talkSPORT.