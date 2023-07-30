Клопп назвал "билет в стартовый состав" для Нуньеса

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что готовность участвовать в оборонительных действиях является ключом к попаданию нападающего Дарвина Нуньеса в стартовый состав.

Нуньес весьма неоднозначно провел свою дебютную английскую кампанию, однако Дарвин великолепно проводит этот предсезонный период.



Нуньес отметился дублем против "Гройтер Фюрт" в понедельник, а ранее днем отличился против "Лестера", и после победы 4:0 над "лисами" в Сингапуре Клопп высказался насчет роли Дарвина в команде.



"Его билетом в стартовый состав будет готовность обороняться. Я никогда не слышал, чтобы команда была по-настоящему успешной, неряшливо обороняясь. Так не бывает".



"Дарвин демонстрировал действительно хорошие признаки в прошлом сезоне. Травмы, красная карточка поначалу ему не помогли".



"Но все хорошо. Нам просто нужно сыграться при различных сочетаниях игроков. Это касается Дарвина и всех остальных нападающих. Я знаю все про то, каким мастерством они обладают, и им нужно заниматься обеими вещами: обороняться и проявлять себя в атаке".



"Он был хорош. Он показал себя настоящим бомбардиром, показал скорость и голевое чутье. Ему помогает то, что он в хорошей физической форме. Теперь еще два матча, и затем будет "Челси", и тогда посмотрим", — цитирует Клоппа Daily Mail.