Рэщфорд признал, что помышлял об уходе из МЮ прошлым летом

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Маркус Рэшфорд признал, что помышлял о смене клуба прошлым летом.

Сезон 2022/23 стал лучшим в карьере Рэшфорда, который забил 30 голов за "Юнайтед" во всех соревнованиях и недавно получил свою награду в виде нового контракта.



В предыдущем же сезоне Рэшфорд отличился только пять раз и ни разу после января, поэтому слухи об интересе ПСЖ к Маркусу не были дымом без огня.



"Возможно, я немного задумывался (о смене клуба) до прихода тренера (Тен Хага). У всего, что случается, есть своя причина, и он пришел в клуб в правильное для меня время, и это сработало".



"Что он привнес в "Юнайтед"? Свободу — в прошлом мы были немного скованными. Иногда ты не получаешь удовольствия от игры в футбол, и со мной это было именно так — я не получал того удовольствия, как привык. Это повлияло на мою игру — уж такой я человек. Если я не чувствую себя счастливым, мне сложно играть в свой лучший футбол".



"Просто появилось чуть больше свободы и чуть больше стабильности, и это дает тебе базу, чтобы демонстрировать свои способности. Мне нравится забивать голы, ассистировать, играть в нападении и создавать угрозу другим командам", — цитирует Рэшфорда The Guardian.