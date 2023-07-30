Тен Хаг: "Мы не там, где хотим быть"

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг призвал свою команду "поднять планку" после весьма успешного сезона 2022/23.

В своем дебютном сезоне при Тен Хаге "Юнайтед" оформил возвращение в Лигу Чемпионов, а также завоевал свой первый за шесть последних лет трофей.



Однако Тен Хаг не готов останавливаться на том, что во времена сэра Алекса Фергюсона считалось само собой разумеющимся.



"Думаю, мы чрезвычайно прибавили во всех отношениях, и это было необходимо. Но мы все равно не там, где хотим быть, и мы должны поднять планку. Для этого нам нужно стремиться к новым уровням".



"Ты всегда учишься, и я думаю, английский футбол развивается. Думаю, вы видите, что в наши дни эта лига становится сильнее и сильнее. Это определенно так, если сравнивать с тем, что было три-четыре года назад".



"Потому что Премьер-Лига привлекательна для всех сильных игроков, для всех лучших тренеров, и она постоянно развивается и прогрессирует".



"Это настоящее испытание, и мне не терпится снова его пройти в предстоящем сезоне".



"Я бы не сказал, что это "команда Эрика Тен Хага". Это то, что требует футбол топ-уровня. Нам нужно найти игроков или повысить уровни имеющихся игроков".



"Думаю, многие игроки прибавили во время прошлого сезона. Мои ожидания заключаются в том, что мы сможем сделать следующий шаг и повысим уровни отдельных игроков", — цитирует Тен Хага The Independent.