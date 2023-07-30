Франк назвал "открытым секретом" готовность "Брентфорда" продать Райю

Наставник "Брентфорда" Томас Франк заявил, что готовность его клуба продать голкипера Давида Райю является "открытым секретом".

На текущей неделе стало известно, что "Бавария" начала переговоры о покупке Райи, которого ранее сватали в "Тоттенхэм" и "Манчестер Юнайтед".



Однако прежде "Брентфорд" уже озвучивал цену за Райю в размере 40 миллионов фунтов, и "пчелы" не собираются довольствоваться меньшим, несмотря на отказ 27-летнего испанца от нового контракта.



"Насколько мне известно, он игрок "Брентфорда". Это открытый секрет, что мы хотим продать его за правильное количество денег".



"Он упорно тренируется, он хороший профессионал. Он выше всяких похвал. Он невероятно хорош с профессиональной точки зрения, хорошо тренируется и по-настоящему позитивен".



"Думаю, это естественно, если он захочет уйти при наличии хорошей возможности. Все мы думаем, что это хорошая идея, если цена будет правильной".



"Его уход означал бы, что мы сосредоточимся на других имеющихся голкиперах. Это хороший диалог, и все в порядке", — цитирует Франка Evening Standard.