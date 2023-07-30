Jay-Z готов купить "Тоттенхэм"

Американский рэпер Jay-Z строит планы по приобретению "Тоттенхэма".

На днях у нынешнего владельца "Тоттенхэма" Джо Льюиса возникли большие проблемы с законом — власти США предъявили ему целый ряд обвинений в инсайдерской торговле.



86-летнего британского бизнесмена обвиняют по 16 пунктам в мошенничестве с ценными бумагами и по трем пунктам в сговоре, что может обернуться даже тюремным сроком.



Сам Льюис отрицает свою неправоту, но если Джо признают виновным и подвергнут наказанию, Jay-Z будет готов без промедления выдвинуть свое предложение по "Тоттенхэму", утверждает Express Sport US.



В данный момент "Тоттенхэм" оценивается в 2 миллиарда фунтов, что примерно сопоставимо с личным состоянием супруга Бейонсе.



Добавим, в прошлом Jay-Z называл себя фанатом "Арсенала" и даже проявлял интерес к тому, чтобы стать акционером злейшего врага "Тоттенхэма".