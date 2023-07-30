Jay-Z готов купить "Тоттенхэм"
Американский рэпер Jay-Z строит планы по приобретению "Тоттенхэма".
На днях у нынешнего владельца "Тоттенхэма" Джо Льюиса возникли большие проблемы с законом — власти США предъявили ему целый ряд обвинений в инсайдерской торговле.
86-летнего британского бизнесмена обвиняют по 16 пунктам в мошенничестве с ценными бумагами и по трем пунктам в сговоре, что может обернуться даже тюремным сроком.
Сам Льюис отрицает свою неправоту, но если Джо признают виновным и подвергнут наказанию, Jay-Z будет готов без промедления выдвинуть свое предложение по "Тоттенхэму", утверждает Express Sport US.
В данный момент "Тоттенхэм" оценивается в 2 миллиарда фунтов, что примерно сопоставимо с личным состоянием супруга Бейонсе.
Добавим, в прошлом Jay-Z называл себя фанатом "Арсенала" и даже проявлял интерес к тому, чтобы стать акционером злейшего врага "Тоттенхэма".
30.07.2023 14:00
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Последние комментарии:
Jay-ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.
Почему хохлы к нему еще не докопались?)
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Ether
https://youtu.be/zfyQ8muKLdc
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купит и сделает из петухов пенсов
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отмыв бабла убивает футбол
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Какой репер такой и клуб, петушиный
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