Jay-Z готов купить "Тоттенхэм"

Jay-Z Американский рэпер Jay-Z строит планы по приобретению "Тоттенхэма".

На днях у нынешнего владельца "Тоттенхэма" Джо Льюиса возникли большие проблемы с законом — власти США предъявили ему целый ряд обвинений в инсайдерской торговле.

86-летнего британского бизнесмена обвиняют по 16 пунктам в мошенничестве с ценными бумагами и по трем пунктам в сговоре, что может обернуться даже тюремным сроком.

Сам Льюис отрицает свою неправоту, но если Джо признают виновным и подвергнут наказанию, Jay-Z будет готов без промедления выдвинуть свое предложение по "Тоттенхэму", утверждает Express Sport US.

В данный момент "Тоттенхэм" оценивается в 2 миллиарда фунтов, что примерно сопоставимо с личным состоянием супруга Бейонсе.

Добавим, в прошлом Jay-Z называл себя фанатом "Арсенала" и даже проявлял интерес к тому, чтобы стать акционером злейшего врага "Тоттенхэма".


Метки Jay-Z, Льюис, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2023 14:00

Количество просмотров Просмотров: 1134

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Последние комментарии:




  1. takernotagiver 30.07.2023 15:14 # takernotagiver
    Jay-ZZZZZZZZZZZZZZZZZZ.
    Почему хохлы к нему еще не докопались?)

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  2. shakur 30.07.2023 15:14 # shakur
    Ether
    https://youtu.be/zfyQ8muKLdc

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  3. wilegend 30.07.2023 14:41 # wilegend
    купит и сделает из петухов пенсов

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  4. closer 30.07.2023 14:27 # closer
    отмыв бабла убивает футбол

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  5. quavo 30.07.2023 14:18 # quavo
    Какой репер такой и клуб, петушиный

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