Митрович возобновил тренировки с "Фулхэмом"

Наставник "Фулхэма" Марку Силва подтвердил, что нападающий Александар Митрович вернулся к тренировкам с командой.

Напомним, Митрович отказался играть и тренироваться с "Фулхэмом" после того, как "дачники" не отпустили его в саудовской "Аль-Хиляль", который был готов утроить зарплату Александара, но не был готов заплатить 50 миллионов фунтов в качестве компенсации.



Будущее Митровича остается в подвешенном состоянии, но 28-летний серб, по крайней мере, снова тренируется с партнерами по "Фулхэму".



"Да, Митрович вернулся. Это процесс, и это непростая ситуация. Я здесь не для того, чтобы обсуждать переговоры и связываемые с ним клубы. Он с коллективом уже пару дней. Давайте надеяться, что мы сможем максимально улучшить его форму в ближайшие дни".



"Для меня никогда не было сложным обращаться с Митровичем. Никогда, никогда, никогда. Многие люди говорят, что вокруг него есть эта аура, но люди, которые знают его, знают, что с ним никогда нет проблем".



"С ним было легко обращаться в начале предсезонного периода, а также будет легко и дальше, если он останется. Митро знает меня, я очень хорошо знаю его, а также он знает коллектив. Все, что я сказал ему, останется между нами", — цитирует Силву Evening Standard.