Мерсон ожидает, что Кейн возьмет "Золотую бутсу" в новом сезоне Премьер-Лиги

Харри Кейн и Эрлинг Холанд Легенда "Арсенала" Пол Мерсон ожидает, что в новом сезоне нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд уступит "Золотую бутсу" Премьер-Лиги Харри Кейну.

Значительно снизив обороты в концовке сезона, Холанд все равно весьма уверенно оформил "Золотую бутсу" в своем дебютном сезоне. Эрлинг забил 36 голов в Премьер-Лиге — на шесть больше, чем Кейн за "Тоттенхэм".

Однако Мерсон ожидает, что в сезона 2023/24 Кейн возьмет реванш у Холанда, особенно если перейдет в "Манчестер Юнайтед".

"Я ставлю на то, что "Золотую бутсу" в следующем сезоне Премьер-Лиги возьмет Харри Кейн. Эрлинг Холанд перестал забивать голы ближе к концу прошлого сезоне, не так ли? Я не уверен, но команды могли раскусить его".

"Результативность Харри Кейна невероятна. Он забил 30 голов в прошлом сезоне, не делая по покеру в каждом матче. На мой взгляд, он был феноменален, и если он перейдет в "Манчестер Юнайтед", я не представляю, как он не выиграет "Золотую бутсу".

"Николя Джексону и Кристоферу Нкунку будет сложно выиграть "Золотую бутсу", потому что мы не уверены, кто будет играть за "Челси". Большое преимущество Холанда, Кейна и Мохамеда Салаха в том, что они будут играть каждую минуту, и они знают это".

"Нападающие вроде Дарвина Нуньеса и Александера Исака тоже не будут играть в каждом матче. Хулиан Альварес — тоже отличный игрок, но ему пришлось бы делать по хет-трику в каждом сыгранном матче, чтобы приблизиться к "Золотой бутсе". Почти в любой другой команде Европы он был бы в стартовом составе".

"Букайо Сака и Габриэль Мартинелли не могли сыграть ничуть лучше, нежели они сыграли в прошлом сезоне, и они не были близки к Кейну и Холанду. Есть много нападающих, забивающих по 15 голов за сезон Премьер-Лиги, но это не принесет тебе "Золотую бутсу", — сообщил Мерсон Sportskeeda.


Метки Золотая бутса, Кейн, Манчестер Сити, Мерсон, награда, Премьер-Лига, Тоттенхэм, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2023 12:00

Количество просмотров Просмотров: 689

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  1. ray-black 30.07.2023 13:20 # ray-black
    Мерсон опять нажрался до беспамятства.

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  2. pavlix76 30.07.2023 13:03 # pavlix76
    Играя в Бундеслиге - дa, но если останется в Хотспур, то нет, конечно

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  3. aliluya-nn 30.07.2023 12:47 # aliluya-nn
    Мерсон как будто Фапл не читает ..ниже писали, что в Баварию скорее всего отправится
    ..хотя лучше ему в АПЛ остаться и местные рекорды переписывать

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  4. closer 30.07.2023 12:24 # closer
    мерсон довбоеб?

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  5. equal-game777 30.07.2023 12:10 # equal-game777
    В бундеслиге обязательно выиграет

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