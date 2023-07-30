Мерсон ожидает, что Кейн возьмет "Золотую бутсу" в новом сезоне Премьер-Лиги
Легенда "Арсенала" Пол Мерсон ожидает, что в новом сезоне нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд уступит "Золотую бутсу" Премьер-Лиги Харри Кейну.
Значительно снизив обороты в концовке сезона, Холанд все равно весьма уверенно оформил "Золотую бутсу" в своем дебютном сезоне. Эрлинг забил 36 голов в Премьер-Лиге — на шесть больше, чем Кейн за "Тоттенхэм".
Однако Мерсон ожидает, что в сезона 2023/24 Кейн возьмет реванш у Холанда, особенно если перейдет в "Манчестер Юнайтед".
"Я ставлю на то, что "Золотую бутсу" в следующем сезоне Премьер-Лиги возьмет Харри Кейн. Эрлинг Холанд перестал забивать голы ближе к концу прошлого сезоне, не так ли? Я не уверен, но команды могли раскусить его".
"Результативность Харри Кейна невероятна. Он забил 30 голов в прошлом сезоне, не делая по покеру в каждом матче. На мой взгляд, он был феноменален, и если он перейдет в "Манчестер Юнайтед", я не представляю, как он не выиграет "Золотую бутсу".
"Николя Джексону и Кристоферу Нкунку будет сложно выиграть "Золотую бутсу", потому что мы не уверены, кто будет играть за "Челси". Большое преимущество Холанда, Кейна и Мохамеда Салаха в том, что они будут играть каждую минуту, и они знают это".
"Нападающие вроде Дарвина Нуньеса и Александера Исака тоже не будут играть в каждом матче. Хулиан Альварес — тоже отличный игрок, но ему пришлось бы делать по хет-трику в каждом сыгранном матче, чтобы приблизиться к "Золотой бутсе". Почти в любой другой команде Европы он был бы в стартовом составе".
"Букайо Сака и Габриэль Мартинелли не могли сыграть ничуть лучше, нежели они сыграли в прошлом сезоне, и они не были близки к Кейну и Холанду. Есть много нападающих, забивающих по 15 голов за сезон Премьер-Лиги, но это не принесет тебе "Золотую бутсу", — сообщил Мерсон Sportskeeda.
30.07.2023 12:00
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Мерсон опять нажрался до беспамятства.
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Играя в Бундеслиге - дa, но если останется в Хотспур, то нет, конечно
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Мерсон как будто Фапл не читает ..ниже писали, что в Баварию скорее всего отправится
..хотя лучше ему в АПЛ остаться и местные рекорды переписывать
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мерсон довбоеб?
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В бундеслиге обязательно выиграет
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