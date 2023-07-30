Мерсон ожидает, что Кейн возьмет "Золотую бутсу" в новом сезоне Премьер-Лиги

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон ожидает, что в новом сезоне нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд уступит "Золотую бутсу" Премьер-Лиги Харри Кейну.

Значительно снизив обороты в концовке сезона, Холанд все равно весьма уверенно оформил "Золотую бутсу" в своем дебютном сезоне. Эрлинг забил 36 голов в Премьер-Лиге — на шесть больше, чем Кейн за "Тоттенхэм".



Однако Мерсон ожидает, что в сезона 2023/24 Кейн возьмет реванш у Холанда, особенно если перейдет в "Манчестер Юнайтед".



"Я ставлю на то, что "Золотую бутсу" в следующем сезоне Премьер-Лиги возьмет Харри Кейн. Эрлинг Холанд перестал забивать голы ближе к концу прошлого сезоне, не так ли? Я не уверен, но команды могли раскусить его".



"Результативность Харри Кейна невероятна. Он забил 30 голов в прошлом сезоне, не делая по покеру в каждом матче. На мой взгляд, он был феноменален, и если он перейдет в "Манчестер Юнайтед", я не представляю, как он не выиграет "Золотую бутсу".



"Николя Джексону и Кристоферу Нкунку будет сложно выиграть "Золотую бутсу", потому что мы не уверены, кто будет играть за "Челси". Большое преимущество Холанда, Кейна и Мохамеда Салаха в том, что они будут играть каждую минуту, и они знают это".



"Нападающие вроде Дарвина Нуньеса и Александера Исака тоже не будут играть в каждом матче. Хулиан Альварес — тоже отличный игрок, но ему пришлось бы делать по хет-трику в каждом сыгранном матче, чтобы приблизиться к "Золотой бутсе". Почти в любой другой команде Европы он был бы в стартовом составе".



"Букайо Сака и Габриэль Мартинелли не могли сыграть ничуть лучше, нежели они сыграли в прошлом сезоне, и они не были близки к Кейну и Холанду. Есть много нападающих, забивающих по 15 голов за сезон Премьер-Лиги, но это не принесет тебе "Золотую бутсу", — сообщил Мерсон Sportskeeda.