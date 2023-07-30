Артета назвал главный урок, который он получил от Венгера

Наставник "Арсенала" Микель Артета назвал главный урок, который он получил у своего предшественника Арсена Венгера.

В минувшую пятницу "Арсенал" открыл близ стадиона "Эмирейтс" бронзовую статую Венгера, который на протяжении 22 лет тренировал "канониров".



Артете довелось поработать с Венгером в качестве игрока, и Микель почерпнул из этого опыта многие вещи, но особенно — бесконечную преданность своему клубу.



"Клуб сделал нечто особенное для Арсена, и это огромная честь, которой он полностью заслуживает. Теперь, когда статуя находится у стадиона, заслуги Арсена в нашем клубе увековечены навсегда".



"Я так благодарен, что поиграл у Арсена в этом клубе в своей карьере. Он взял меня в свои игроки и назначил меня капитаном клуба, чего я никогда не забуду".



"Я столь многому научился у него, и если бы я мог выбрать одну из многих его ценностей, это было то, как предан он был и как он защищал клуб, его игроков и футбол в целом".



"Его страсть к игре просто феноменальна, и вы могли видеть это. Он действительно уважал игру и хотел играть определенным образом. Также он всегда ставил клуб выше каких-либо личных интересов, и это нечто, чему я пытался научиться у него".



"Я позаимствовал у него то, как он защищал клуб, как он вел себя, как предан он был к своим игрокам и своему персоналу. Он — пример для меня", — цитирует Артету Evening Standard.