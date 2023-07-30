Магуайр считает, что он слишком хорош для "Вест Хэма"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр предпочитает играть за "клуб побольше", нежели "Вест Хэм".
На текущей неделе "Юнайтед" отклонил предложение "Вест Хэма" в 20 миллионов фунтов о покупке 30-летнего Магуайра, а перед этим "молотобойцам" не удалось арендовать Харри.
В "Вест Хэме" чувствуют, что Магуайр, утративший место в стартовом составе "Юнайтед" и лишенный капитанской повязки, может быть доступен для трансфера и прикладывают большие усилия, чтобы заполучить Харри.
Но если верить The Times, Магуайр сказал главному тренеру "Юнайтед" Эрик Тен Хагу, что не считает "Вест Хэм" достаточно хорошим клубом для себя. В новом сезоне "молотобойцы" будут выступать только в Лиге Европы, тогда как "красные дьяволы" представят Англию в Лиге Чемпионов.
Магуайр готов к тому, что останется в "Юнайтед", если ему не поступит более заманчивых предложений, чем от "Вест Хэма". Кроме того, Харри было бы сложно рассчитывать на свою текущую зарплату в 200,000 фунтов в неделю где-либо еще.
30.07.2023 10:00
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все он закончился как игрок еще после того инцидента с греческим судом
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Чел уровня клубов Чемпионшипа, и реально прогнал струю.
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Переходи в стан голубых. Они как раз твоего уровня
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Что-то поплыл пацан!
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Харри понимает что он хорош, и в любой лондонский клуб не пойдет ибо там нормальных клубов нет
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слишком хорош для "Манчестер Юнайтед".
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Кем он себя возомнил ахахахах
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