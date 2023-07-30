Магуайр считает, что он слишком хорош для "Вест Хэма"

Харри Магуайр Защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр предпочитает играть за "клуб побольше", нежели "Вест Хэм".

На текущей неделе "Юнайтед" отклонил предложение "Вест Хэма" в 20 миллионов фунтов о покупке 30-летнего Магуайра, а перед этим "молотобойцам" не удалось арендовать Харри.

В "Вест Хэме" чувствуют, что Магуайр, утративший место в стартовом составе "Юнайтед" и лишенный капитанской повязки, может быть доступен для трансфера и прикладывают большие усилия, чтобы заполучить Харри.

Но если верить The Times, Магуайр сказал главному тренеру "Юнайтед" Эрик Тен Хагу, что не считает "Вест Хэм" достаточно хорошим клубом для себя. В новом сезоне "молотобойцы" будут выступать только в Лиге Европы, тогда как "красные дьяволы" представят Англию в Лиге Чемпионов.

Магуайр готов к тому, что останется в "Юнайтед", если ему не поступит более заманчивых предложений, чем от "Вест Хэма". Кроме того, Харри было бы сложно рассчитывать на свою текущую зарплату в 200,000 фунтов в неделю где-либо еще.


Метки Вест Хэм, Магуайр, Манчестер Юнайтед

Автор mihajlo   

Дата 30.07.2023 10:00

Количество просмотров Просмотров: 1052

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  1. beatboy 30.07.2023 11:49 # beatboy
    все он закончился как игрок еще после того инцидента с греческим судом

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  2. prideoflondon 30.07.2023 11:47 # prideoflondon
    Чел уровня клубов Чемпионшипа, и реально прогнал струю.

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  3. xxa 30.07.2023 11:38 # xxa
    Переходи в стан голубых. Они как раз твоего уровня

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  4. quickelf 30.07.2023 11:09 # quickelf
    Что-то поплыл пацан!

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  5. slava-man-utd 30.07.2023 10:52 # slava-man-utd
    Харри понимает что он хорош, и в любой лондонский клуб не пойдет ибо там нормальных клубов нет

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  6. alexomck 30.07.2023 10:17 # alexomck
    слишком хорош для "Манчестер Юнайтед".

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  7. nissan023 30.07.2023 10:04 # nissan023
    Кем он себя возомнил ахахахах

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