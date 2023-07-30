Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн близок к переходу в "Баварию".

Учитывая решение Кейна не продлевать свой истекающий через год контракт, у "Баварии" появилась уверенность насчет того, что трансфер Харри возможен этим летом.



Как раз с этим ощущением генеральный директор "Баварии" Ян Кристиан Дрезен и технический директор мюнхенцев Марко Неппе направляются в Лондон на встречу с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви.



Запланированная на понедельник встреча может стать судьбоносной для Кейна, и Daily Mail утверждает, что сделка по-настоящему близка, несмотря на сохраняющиеся разногласия двух клубов в оценке стоимости Харри.



В данный момент "Бавария" готова улучшить свое предложение по Кейну до 75 миллионов фунтов, тогда как "Тоттенхэм" хочет 90 млн. фунтов, но уже сам факт того, что "шпоры" готовы обсуждать стоимость 30-летнего англичанина, говорит о многом.