Кейн близок к переходу в "Баварию"
Нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн близок к переходу в "Баварию".
Учитывая решение Кейна не продлевать свой истекающий через год контракт, у "Баварии" появилась уверенность насчет того, что трансфер Харри возможен этим летом.
Как раз с этим ощущением генеральный директор "Баварии" Ян Кристиан Дрезен и технический директор мюнхенцев Марко Неппе направляются в Лондон на встречу с президентом "Тоттенхэма" Даниэлем Леви.
Запланированная на понедельник встреча может стать судьбоносной для Кейна, и Daily Mail утверждает, что сделка по-настоящему близка, несмотря на сохраняющиеся разногласия двух клубов в оценке стоимости Харри.
В данный момент "Бавария" готова улучшить свое предложение по Кейну до 75 миллионов фунтов, тогда как "Тоттенхэм" хочет 90 млн. фунтов, но уже сам факт того, что "шпоры" готовы обсуждать стоимость 30-летнего англичанина, говорит о многом.
30.07.2023 09:00
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Да лучше тогда сразу в Саудовскую Аравию? Уже 30 лет, пора и о кошельке на старость подумать.
Он может был бы и рад остаться в Англии, перейдя в условный скам или МС, но его типо мама не отпускает.
Ну так может и лучше, Шпоры без Кейна уже не соперник Астон Вилле по турнирной таблице.
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Для англа выиграть недочемп Германии это хз вообще что за достижение, на уровне какого нить кубка лиги. Лучше бы легендой шпор остался
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ему уже 30! лучший нападающий брит провёл свои лучшие годы в недоклубе без амбиций...хотя запросто мог штамповать трофеи в нормальном евротоп клубе...
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