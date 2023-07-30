Клопп определился с новым капитаном "Ливерпуля"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что уже определился с новым капитаном команды.
После ухода Стивена Джеррарда из "Ливерпуля" в июне 2015 капитаном "красных" был назначен полузащитник Джордан Хендерсон, который на этой неделе отправился в саудовский "Аль-Иттифак".
Таким образом, при Клоппе у "Ливерпуля" не было другого постоянного капитана, кроме Хендерсона, однако уход Джордана не поставил Юргена в тупик.
"Я уже принял свое решение, но сперва я должен сказать игрокам", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
Добавим, фаворитом на роль нового капитана "Ливерпуля" считается защитник Виргил Ван Дейк, который зарекомендовал себя настоящим лидером и вдобавок носит повязку в сборной Голландии.
30.07.2023 08:00
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