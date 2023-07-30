Гвардиола: "Саудовская Аравия изменила трансферный рынок"
Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что феномен саудовского футбола изменил трансферный рынок.
Вингер "Сити" Рияд Махрез стал очередным звездным игроком, который уехал на заработки в Саудовскую Аравию. Переход 32-летнего алжирца в "Аль-Ахли" за 30 миллионов фунтов был подтвержден в минувшую пятницу.
Гвардиола ожидает, что исход звезд из европейского футбола продолжится, и это должно насторожить клубы.
"Саудовская Аравия изменила трансферный рынок. Несколько месяцев назад, когда туда отправился только Криштиану (Роналду), никто и подумать не мог, что многие игроки топ-уровня будут выступать в саудовской лиге".
"В будущем их будет больше, и поэтому клубы должны отдавать себе отчет в происходящем. Рияд получил невероятное предложение, и поэтому мы не могли сказать ему: "Не делай этого".
"Мы не ищем прямую замену Рияду в плане навыков, потому что каждый игрок отличается. Посмотрим, какие игроки уйдут в аренду, а какие останутся. Кое-какие вещи еще должны случиться", — цитирует Гвардиолу The Guardian.
30.07.2023 07:00
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