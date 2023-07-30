Ван Дейк готов стать новым капитаном "Ливерпуля"

Защитник "Ливерпуля" Виргил Ван Дейк заявил, что готов принять капитанскую повязку после покинувшего клуб Джордана Хендерсона.

Отъезд Хендерсона в "Аль-Иттифак" означает, что в сезоне 2023/24 у "Ливерпуля" будет новый постоянный капитан.



Ван Дейк призывает оставшихся игроков восполнить потерю Хендерсона и других, кто покинул "Ливерпуль" этим летом. Сам Виргил планирует быть лидером команды — с повязкой или без.



"Хендерсон будет большой потерей для нас — как игрок, как лидер, как капитан. Он сыграл такую важную роль в нашем успехе в последние годы, и нам будет его не хватать, нам будет очень его не хватать".



"Но также это часть футбола, игроки приходят и уходят. Теперь другие должны прибавить. Такова реальность".



"Я неоднократно исполнял роль капитана, и это всегда было моментом гордости для меня. Посмотрим, что случится в будущем, но для меня было бы огромной честью стать капитаном команды".



"Я определенно вижу лидеров и игроков, которые могут стать лидерами команды".



"Конечно, такие вещи не происходят за день, но мы определенно обладает множеством игроков, которые могут и должны принять эту ответственность, поэтому я уверен, что так и будет".



"Конечно, нас покинули очень важные имена, учитывая их опыт и мастерство, но теперь другие игроки должны прибавить", — цитирует Ван Дейка Daily Mail.