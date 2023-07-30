Клопп был удивлен решением Хендерсона отправиться в Саудовскую Аравию

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признался, что был удивлен, когда его капитан Джордан Хендерсон попросился в Саудовскую Аравию.

На текущей неделе Хендерсон оставил "Ливерпуль", в котором он провел 12 сезонов, и отправился к Стивену Джеррарду в "Аль-Иттифак" ради зарплаты в 700,000 фунтов в неделю.



Как и ЛГБТ-фанаты "Ливерпуля", Клопп испытал удивление от такого развития событий, однако Юрген не стал чинить препятствий 33-летнему англичанину.



"Был ли я удивлен, когда Хендерсон сказал, что хочет уйти? Конечно. Наши отношения длились восемь лет. Он знал ситуацию — мы хотели сохранить его, но если он захотел уйти, мы не собирались бросать камни у него на пути. Вопрос лишь в том, как ты отреагируешь".



"Джордан будет скучать по нам, а мы будем скучать по нему. Нам нужно двигаться дальше, и мы будем. Это ясно", — приводит слова Клоппа The Telegraph.