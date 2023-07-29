"Ливерпуль" договаривается насчет аренды Мбаппе

"Ливерпуль" вступил в переговоры с ПСЖ насчет аренды нападающего Килиана Мбаппе.

За последнее время Мбаппе дважды привел боссов ПСЖ в ярость. Сперва Килиан отказался от продления своего контракта, рассчитанного до следующего лета.



Также Мбаппе отказался разговаривать с "Аль-Хилялем" после того, как ПСЖ уже принял предложение саудовского клуба о покупке Килиана в размере 259 миллионов фунтов.



В Париже подозревают, что Мбаппе уже договорился о переходе в "Реал" свободным агентом через год, а угроза провести сезон 2023/24 на скамейке запасных не страшит Килиана.



Как сообщает Daily Mirror в эксклюзивном материале, этой ситуацией решил воспользоваться "Ливерпуль", выразив готовность забрать 24-летнего француза на предстоящий сезон.



Так Мбаппе будет обеспечен игровой практикой, а ПСЖ получит арендную плату — пускай и значительно меньше тех денег, которые за Килиана был готов заплатить "Аль-Хиляль".



Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп всегда очень тепло отзывался насчет Мбаппе, а мама и агент Килиана известна как поклонница мерсисайдского клуба.